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أبرزهم إسعاد يونس وكرارة.. "26 فنان" تألقوا على كرسي المذيع
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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ولاء عبد الناصر
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استطاع نجوم الفن أن يتألقوا على كرسي المذيع، وقدموا برامج حازت بشعبية جماهيرية كبيرة، وتنوعت البرامج مابين اجتماعية، كوميدية، ترفيهية، مسابقات، وغيرها من أشكال البرامج.
يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء النجوم:
- عبد الفتاح الجريني برنامج "ساعة سعيدة" على MBC 5.
برنامج يقدمه أمير كرارة، عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة.
- إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" على dmc.
تقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.
- هشام عباس برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة.
برنامج يقدمه هشام عباس يستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الغناء ليتشاركوا معا في عمل "كوكتيل" من أكثر الأغاني التي يحبها الضيف.
- شريف منير يقدم "أنا وبنتي" على شاشة ON E.
برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير برفقة ابنته "أسما" ويتناول قضايا المجتمع باستضافة فنان كل حلقة.
- أحمد أمين برنامج "أمين وشركاه" على dmc.
يُقدمه أحمد أمين، بالتعاون مع المواهب الشبابية الجديدة من خريجي معهد الفنون المسرحية، ومسارح الجامعات، وشباب "البلاتوه"، عروضًا مسرحية ساخرة، على خشبة مسرح "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، يناقش من خلالها بعض القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.
-إسلام إبراهيم برنامج "أقوى أم في مصر" على الحياة.
يستضيف إسلام إبراهيم خلال الحلقة 3 أمهات للمنافسة بينهن، وتدور فكرة البرنامج حول مدى تواصل الأمهات مع أولادهن، وعلاقة الأمهات بالسوشيال ميديا بشكل كوميدى.
- مصطفى خاطر برنامج" شكشك شو" على mbc مصر.
تدور أحداثه حول "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج يجسد طقوس الحياة اليومية داخل إحدى الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح، وتشمل الحلقة أيضًا فقرات واسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.
- أشرف عبد الباقي برنامج "قهوة أشرف" على mbc مصر.
برنامج يقدمه أشرف عبدالباقي، من داخل قهوة يلتقي فيها بالعديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشاريع الجديدة وأصحاب عربات الأكل
- أكرم حسني برنامج "أسعد الله مساؤكم" على mbc مصر.
هو برنامج مصري ترفيهي ساخر يقدمه أكرم حسني، يعبِّر هذا البرنامج عن المميزات الايجابية والسلبية في الشعب المصري بطريقة ساخرة كوميدية حيث يرصد من خلاله بصورة أسبوعيّة العديد من الوقائع المختلفة في المجتمع المصري ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر، كما يستضيف العديد من الشخصيات من خلال برنامجه بشكلٍ أسبوعي. أُنتِج هذا البرنامج من قِبل مجموعة إم بي سي جروب.
- سميرة سعيد- حماقي- راغب غلامة برنامج "THE voice" على mbc مصر.
برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية، ليس شرطًا أساسيًا للإشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية.
- يوسف عثمان برنامج "THE room" على ONE.
تدور فكرة برنامج "the room"، الذى يقدمه يوسف عثمان، حول وضع الضيوف فى غرفة مزودة بالمخاطر، وعلى الضيوف حل الألغاز للنجاة والخروج سالمين.
- أحمد حلمي برنامج "little big stars" على mbc.
تقوم فكرته على استضافة مجموعة من الأطفال يستعرضون مواهبهم في مجالات متعددة، الأطفال يتم استضافتهم في جلسة لا تخلو من الكوميديا وتتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 سنة تنقسم مواهبهم إلى عدد من الفئات مثل الذكاء، الرياضة، الغناء، الرقص وبعض آخر مثل الشعر، الطبخ وغيرها من المواهب.
- هيدي كرم وندى رحمي ونهال عنبر يقدمون "كلام ستات" على شاشة ON E.
تقديم "شريهان أبوالحسن - هيدي كرم - نهال عنبر - ندى رحمي"، برنامج للسيدات من الدرجة الأولى ولكن تعرض فقرات مختلفة للرجال.
- شيماء سيف برنامج "ميس اندر ستاند" على ON E.
برنامج ترفيهي، تقوم فكرته على كشف درجة الصدق لدى الأطفال عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، وهذا بطريقة كوميدية تُخرج من الأطفال تصوراتهم الذكية وأفكارهم المُضحكة.
- لطيفة برنامج "حكايات لطيفة" على dmc.
برنامج غنائي أسبوعي تقدمه المطربة الكبيرة لطيفة. تقوم فكرة البرنامج على استعادة ذكريات الزمن الجميل في الغناء، وذلك من خلال لقاءات فنية وحوارات تجريها مع أشهر نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.
- إدوارد فين دي على ميجا Fm وبرنامج على أوربت.
يقدمه الفنان إدوارد، ويتناول البرنامج موضوعات فنية وشبابية تشغل رأي الجمهور بشكل عام.
- ليلى عز العرب برنامج "3 ستات" صدى البلد.
يتناول البرنامج موضوعات الحياة اليومية بـ 3 رؤى مختلفة؛ إذ أن المذيعات تمثلن ثلاثة أجيال مختلفة.
- خالد عليش برنامج "سبعة ع المحطة" على ميجا fm.
برنامج اجتماعي يتناول المواضيع بشكل خفيف وسهل على المستمع.
- دي جي ياسر الحريري برنامج "راديو دي جي" على الراديو 90 90.
يقدم خلالها "الدي جي" العالمي ياسر الحريري جرعة كبيرة من أشهر التراكات الشرقية والغربية التي تضفى حالة من البهجة على المستمعين.
- الفنانة رجاء الجداوي تقدم "وانتوا بصحة وسعادة" على الراديو 90 90..كما تقدم فقرة" اسأل رجاء" في برنامج "الحكاية"مع عمرو أديب على mbc مصر.
برنامج "وانتوا بصحة وسعادة" لمناقشة كل الموضوعات التي تهم الأسرة من رجل وامرأة وطفل وشاب ويتناول البرنامج العلاقات الأسرية نفسية واجتماعية وطبية بالإضافة إلي موضوعات متنوعة عن الموضة والجمال والصحة والمشاكل النفسية للكبار والصغار.
- الفنان أحمد سلطان والفنانة نانسي إبراهيم "شارع النهار" على شاشة النهار.
برنامج اجتماعي ترفيهي متنوع يذاع على قناة النهار.
- عمرو وهبة برنامج "اصحي بانرجي" على راديو اينرجي.
يناقش حالة الصراع بين فكرين مختلفين.
- برنامج فيفي عبده على MBC 5 ولكن لم يتحدد بعد موعد انطلاقه.
وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.
يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء النجوم:
- عبد الفتاح الجريني برنامج "ساعة سعيدة" على MBC 5.
برنامج ترفيهي كوميدي ضاحك يستضيف نخبة من نجوم الفن والمسرح والغناء، يتنافس خلال البرنامج الضيوف على مجموعة من المواقف والألعاب الخفيفة في إطار كوميدي ترفيهي.
- أمير كرارة برنامج "سهرانين" على شاشة ON E.
برنامج يقدمه أمير كرارة، عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة.
- إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" على dmc.
تقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.
- هشام عباس برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة.
برنامج يقدمه هشام عباس يستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الغناء ليتشاركوا معا في عمل "كوكتيل" من أكثر الأغاني التي يحبها الضيف.
- شريف منير يقدم "أنا وبنتي" على شاشة ON E.
برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير برفقة ابنته "أسما" ويتناول قضايا المجتمع باستضافة فنان كل حلقة.
- أحمد أمين برنامج "أمين وشركاه" على dmc.
يُقدمه أحمد أمين، بالتعاون مع المواهب الشبابية الجديدة من خريجي معهد الفنون المسرحية، ومسارح الجامعات، وشباب "البلاتوه"، عروضًا مسرحية ساخرة، على خشبة مسرح "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، يناقش من خلالها بعض القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.
-إسلام إبراهيم برنامج "أقوى أم في مصر" على الحياة.
يستضيف إسلام إبراهيم خلال الحلقة 3 أمهات للمنافسة بينهن، وتدور فكرة البرنامج حول مدى تواصل الأمهات مع أولادهن، وعلاقة الأمهات بالسوشيال ميديا بشكل كوميدى.
- مصطفى خاطر برنامج" شكشك شو" على mbc مصر.
تدور أحداثه حول "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج يجسد طقوس الحياة اليومية داخل إحدى الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح، وتشمل الحلقة أيضًا فقرات واسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.
- أشرف عبد الباقي برنامج "قهوة أشرف" على mbc مصر.
برنامج يقدمه أشرف عبدالباقي، من داخل قهوة يلتقي فيها بالعديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشاريع الجديدة وأصحاب عربات الأكل
- أكرم حسني برنامج "أسعد الله مساؤكم" على mbc مصر.
هو برنامج مصري ترفيهي ساخر يقدمه أكرم حسني، يعبِّر هذا البرنامج عن المميزات الايجابية والسلبية في الشعب المصري بطريقة ساخرة كوميدية حيث يرصد من خلاله بصورة أسبوعيّة العديد من الوقائع المختلفة في المجتمع المصري ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر، كما يستضيف العديد من الشخصيات من خلال برنامجه بشكلٍ أسبوعي. أُنتِج هذا البرنامج من قِبل مجموعة إم بي سي جروب.
- سميرة سعيد- حماقي- راغب غلامة برنامج "THE voice" على mbc مصر.
برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية، ليس شرطًا أساسيًا للإشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية.
- يوسف عثمان برنامج "THE room" على ONE.
تدور فكرة برنامج "the room"، الذى يقدمه يوسف عثمان، حول وضع الضيوف فى غرفة مزودة بالمخاطر، وعلى الضيوف حل الألغاز للنجاة والخروج سالمين.
- أحمد حلمي برنامج "little big stars" على mbc.
تقوم فكرته على استضافة مجموعة من الأطفال يستعرضون مواهبهم في مجالات متعددة، الأطفال يتم استضافتهم في جلسة لا تخلو من الكوميديا وتتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 سنة تنقسم مواهبهم إلى عدد من الفئات مثل الذكاء، الرياضة، الغناء، الرقص وبعض آخر مثل الشعر، الطبخ وغيرها من المواهب.
- هيدي كرم وندى رحمي ونهال عنبر يقدمون "كلام ستات" على شاشة ON E.
تقديم "شريهان أبوالحسن - هيدي كرم - نهال عنبر - ندى رحمي"، برنامج للسيدات من الدرجة الأولى ولكن تعرض فقرات مختلفة للرجال.
- شيماء سيف برنامج "ميس اندر ستاند" على ON E.
برنامج ترفيهي، تقوم فكرته على كشف درجة الصدق لدى الأطفال عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، وهذا بطريقة كوميدية تُخرج من الأطفال تصوراتهم الذكية وأفكارهم المُضحكة.
- لطيفة برنامج "حكايات لطيفة" على dmc.
برنامج غنائي أسبوعي تقدمه المطربة الكبيرة لطيفة. تقوم فكرة البرنامج على استعادة ذكريات الزمن الجميل في الغناء، وذلك من خلال لقاءات فنية وحوارات تجريها مع أشهر نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.
- إدوارد فين دي على ميجا Fm وبرنامج على أوربت.
يقدمه الفنان إدوارد، ويتناول البرنامج موضوعات فنية وشبابية تشغل رأي الجمهور بشكل عام.
- ليلى عز العرب برنامج "3 ستات" صدى البلد.
يتناول البرنامج موضوعات الحياة اليومية بـ 3 رؤى مختلفة؛ إذ أن المذيعات تمثلن ثلاثة أجيال مختلفة.
- خالد عليش برنامج "سبعة ع المحطة" على ميجا fm.
برنامج اجتماعي يتناول المواضيع بشكل خفيف وسهل على المستمع.
- دي جي ياسر الحريري برنامج "راديو دي جي" على الراديو 90 90.
يقدم خلالها "الدي جي" العالمي ياسر الحريري جرعة كبيرة من أشهر التراكات الشرقية والغربية التي تضفى حالة من البهجة على المستمعين.
- الفنانة رجاء الجداوي تقدم "وانتوا بصحة وسعادة" على الراديو 90 90..كما تقدم فقرة" اسأل رجاء" في برنامج "الحكاية"مع عمرو أديب على mbc مصر.
برنامج "وانتوا بصحة وسعادة" لمناقشة كل الموضوعات التي تهم الأسرة من رجل وامرأة وطفل وشاب ويتناول البرنامج العلاقات الأسرية نفسية واجتماعية وطبية بالإضافة إلي موضوعات متنوعة عن الموضة والجمال والصحة والمشاكل النفسية للكبار والصغار.
- الفنان أحمد سلطان والفنانة نانسي إبراهيم "شارع النهار" على شاشة النهار.
برنامج اجتماعي ترفيهي متنوع يذاع على قناة النهار.
- عمرو وهبة برنامج "اصحي بانرجي" على راديو اينرجي.
يناقش حالة الصراع بين فكرين مختلفين.
- برنامج فيفي عبده على MBC 5 ولكن لم يتحدد بعد موعد انطلاقه.
وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.
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