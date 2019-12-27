أبرزهم إسعاد يونس وكرارة.. "26 فنان" تألقوا على كرسي المذيع

برنامج ترفيهي كوميدي ضاحك يستضيف نخبة من نجوم الفن والمسرح والغناء، يتنافس خلال البرنامج الضيوف على مجموعة من المواقف والألعاب الخفيفة في إطار كوميدي ترفيهي.





- أمير كرارة برنامج "سهرانين" على شاشة ON E.



- إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" على dmc.



- هشام عباس برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة.



شريف منير يقدم "أنا وبنتي" على شاشة ON E.

أحمد أمين برنامج "أمين وشركاه" على dmc.

-إسلام إبراهيم برنامج "أقوى أم في مصر" على الحياة.



- مصطفى خاطر برنامج" شكشك شو" على mbc مصر.



- أشرف عبد الباقي برنامج "قهوة أشرف" على mbc مصر.



- أكرم حسني برنامج "أسعد الله مساؤكم" على mbc مصر.



- سميرة سعيد- حماقي- راغب غلامة برنامج "THE voice" على mbc مصر.



- يوسف عثمان برنامج "THE room" على ONE.



- أحمد حلمي برنامج "little big stars" على mbc.



- هيدي كرم وندى رحمي ونهال عنبر يقدمون "كلام ستات" على شاشة ON E.



- شيماء سيف برنامج "ميس اندر ستاند" على ON E.



- لطيفة برنامج "حكايات لطيفة" على dmc.



- إدوارد فين دي على ميجا Fm وبرنامج على أوربت.



- ليلى عز العرب برنامج "3 ستات" صدى البلد.



خالد عليش برنامج "سبعة ع المحطة" على ميجا fm.

دي جي ياسر الحريري برنامج "راديو دي جي" على الراديو 90 90.

- الفنانة رجاء الجداوي تقدم "وانتوا بصحة وسعادة" على الراديو 90 90..كما تقدم فقرة" اسأل رجاء" في برنامج "الحكاية"مع عمرو أديب على mbc مصر.



- الفنان أحمد سلطان والفنانة نانسي إبراهيم "شارع النهار" على شاشة النهار.



- عمرو وهبة برنامج "اصحي بانرجي" على راديو اينرجي.



- برنامج فيفي عبده على MBC 5 ولكن لم يتحدد بعد موعد انطلاقه.



برنامج يقدمه أمير كرارة، عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة.تقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.برنامج يقدمه هشام عباس يستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الغناء ليتشاركوا معا في عمل "كوكتيل" من أكثر الأغاني التي يحبها الضيف.برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير برفقة ابنته "أسما" ويتناول قضايا المجتمع باستضافة فنان كل حلقة.يُقدمه أحمد أمين، بالتعاون مع المواهب الشبابية الجديدة من خريجي معهد الفنون المسرحية، ومسارح الجامعات، وشباب "البلاتوه"، عروضًا مسرحية ساخرة، على خشبة مسرح "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، يناقش من خلالها بعض القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.يستضيف إسلام إبراهيم خلال الحلقة 3 أمهات للمنافسة بينهن، وتدور فكرة البرنامج حول مدى تواصل الأمهات مع أولادهن، وعلاقة الأمهات بالسوشيال ميديا بشكل كوميدى.تدور أحداثه حول "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج يجسد طقوس الحياة اليومية داخل إحدى الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح، وتشمل الحلقة أيضًا فقرات واسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.برنامج يقدمه أشرف عبدالباقي، من داخل قهوة يلتقي فيها بالعديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشاريع الجديدة وأصحاب عربات الأكلهو برنامج مصري ترفيهي ساخر يقدمه أكرم حسني، يعبِّر هذا البرنامج عن المميزات الايجابية والسلبية في الشعب المصري بطريقة ساخرة كوميدية حيث يرصد من خلاله بصورة أسبوعيّة العديد من الوقائع المختلفة في المجتمع المصري ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر، كما يستضيف العديد من الشخصيات من خلال برنامجه بشكلٍ أسبوعي. أُنتِج هذا البرنامج من قِبل مجموعة إم بي سي جروب.برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية، ليس شرطًا أساسيًا للإشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية.تدور فكرة برنامج "the room"، الذى يقدمه يوسف عثمان، حول وضع الضيوف فى غرفة مزودة بالمخاطر، وعلى الضيوف حل الألغاز للنجاة والخروج سالمين.تقوم فكرته على استضافة مجموعة من الأطفال يستعرضون مواهبهم في مجالات متعددة، الأطفال يتم استضافتهم في جلسة لا تخلو من الكوميديا وتتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 سنة تنقسم مواهبهم إلى عدد من الفئات مثل الذكاء، الرياضة، الغناء، الرقص وبعض آخر مثل الشعر، الطبخ وغيرها من المواهب.تقديم "شريهان أبوالحسن - هيدي كرم - نهال عنبر - ندى رحمي"، برنامج للسيدات من الدرجة الأولى ولكن تعرض فقرات مختلفة للرجال.برنامج ترفيهي، تقوم فكرته على كشف درجة الصدق لدى الأطفال عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، وهذا بطريقة كوميدية تُخرج من الأطفال تصوراتهم الذكية وأفكارهم المُضحكة.برنامج غنائي أسبوعي تقدمه المطربة الكبيرة لطيفة. تقوم فكرة البرنامج على استعادة ذكريات الزمن الجميل في الغناء، وذلك من خلال لقاءات فنية وحوارات تجريها مع أشهر نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.يقدمه الفنان إدوارد، ويتناول البرنامج موضوعات فنية وشبابية تشغل رأي الجمهور بشكل عام.يتناول البرنامج موضوعات الحياة اليومية بـ 3 رؤى مختلفة؛ إذ أن المذيعات تمثلن ثلاثة أجيال مختلفة.برنامج اجتماعي يتناول المواضيع بشكل خفيف وسهل على المستمع.يقدم خلالها "الدي جي" العالمي ياسر الحريري جرعة كبيرة من أشهر التراكات الشرقية والغربية التي تضفى حالة من البهجة على المستمعين.برنامج "وانتوا بصحة وسعادة" لمناقشة كل الموضوعات التي تهم الأسرة من رجل وامرأة وطفل وشاب ويتناول البرنامج العلاقات الأسرية نفسية واجتماعية وطبية بالإضافة إلي موضوعات متنوعة عن الموضة والجمال والصحة والمشاكل النفسية للكبار والصغار.برنامج اجتماعي ترفيهي متنوع يذاع على قناة النهار.يناقش حالة الصراع بين فكرين مختلفين.وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين المغاربة والعرب.