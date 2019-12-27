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تعرف على التفاصيل الكاملة لحفل "نجوم مصر" في ليلة رأس السنة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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نجوم مصر
نجوم مصر
سعد نبيل
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يستعد تيم نجوم مصر، لغناء المهرجانات الشعبية، أحياء حفلًا غنائيًا ضمن احتفالا مصر رأس السنة الميلادية، بأحدا قاعات الأفراح في فنادق بالقاهرة، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الفريق.

ومن المقرر أن يقدم "نجوم مصر"، كوكبة من ألمع مهرجانتهم التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشوارهم الغنائي، منها: "اهلا باخصامي، انا مش أمح خالص، مبزعلش، وانا جدع، وهاتو صواريخ واضربوني، والسبقانه كسبانه".

وفريق "نجوم مصر"، يعد إحدا مؤدو المهرجانات الشعبية الذي حققوا نجاح كبير خلال الآونة الأخيرة، وحصد معظم أعمالهم نسبة مشاهدة تخطت العشر ملاين مشاهدة عبر اليوتيوب، فضلًا عن مشاركتهم في فيلم "أولاد رزق2"، بأغنية الكسبانة سبقانة.

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