Advertisements
Advertisements
Advertisements

للانتقال للزمالك.. عبدالله السعيد يتنازل عن 10 ملايين جنيه لبيراميدز

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:33 م
Advertisements
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
Advertisements
أعلن مصدر مُقرب من عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، إن اللاعب سيتنازل عن 10 ملايين جنيه من مستحقاته المتأخرة لناديه الحالي، وذلك من أجل الموافقة على انتقاله للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وجاء تنازل عبدالله السعيد عن مستحقاته مقابل حصول على نصف قيمة عقده بصورة فورية من الزمالك، حيث وافق على تقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك، حيث يتقاضى طارق حامد لاعب الفارس الأبيض قيمة مقاربة لتلك القيمة، وفقًا لعقده الجديد الذي تم إبرامه مؤخرا.

وتلقى عبدالله السعيد عروضًا إماراتية في الأونة الأخيرة وأبرزها نادي الوحدة، ويُرجح اللاعب إلى توقيع عقد مدته موسمين ونصف مع نادى الزمالك حال جدية التفاوض معه، ورحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإتمام الصفقة. 

وطلب عبدالله السعيد في البداية إن يكون عقده في الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه، وذلك رغبة منه في الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده في آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وشارك عبدالله السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم في 15 مباراة بواقع 9 مباريات في الدوري و 6 مباريات في الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف في الدوري ليتصدر بهم ترتيب هدافي المسابقة للموسم الحالي، بينما أحرز هدفين في بطولة الكونفدرالية.
 
جدير بالذكر أن عبدالله السعيد قد وقع على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلي مرة أخرى، والذى قام بإعارته لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندي، ومنه إلى نادي أهلي جدة السعودي، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي.
 
وانضم عبدالله السعيد لصفوف منتخب مصر خلال مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك مع الفراعنة في 4 مباريات بالبطولة الإفريقية، التى ودعها المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بنتيجة 0/1، فيما تم استبعاده مع لاعبي بيراميدز من مباريات الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، بسبب قرار حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة باستبعادهم بعدما رفض الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز السابق، انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبدالله السعيد بيراميدز انتقال عبدالله السعيد للزمالك الزمالك

أخبار تهمك

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعة الا ربع

مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يستعيد نجمه المتألق أمام خيتافي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ 42 دقيقة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

الكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

منصور يتحدث عن فلسفة جروس والفارق بين بوطيب وعمر السعيد

تحذيرات لثلاثي الزمالك من الإنذار الثاني

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:25 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

04:59 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status