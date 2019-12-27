للانتقال للزمالك.. عبدالله السعيد يتنازل عن 10 ملايين جنيه لبيراميدز

أعلن مصدر مُقرب من عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، إن اللاعب سيتنازل عن 10 ملايين جنيه من مستحقاته المتأخرة لناديه الحالي، وذلك من أجل الموافقة على انتقاله للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.





وجاء تنازل عبدالله السعيد عن مستحقاته مقابل حصول على نصف قيمة عقده بصورة فورية من الزمالك، حيث وافق على تقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك، حيث يتقاضى طارق حامد لاعب الفارس الأبيض قيمة مقاربة لتلك القيمة، وفقًا لعقده الجديد الذي تم إبرامه مؤخرا.





وتلقى عبدالله السعيد عروضًا إماراتية في الأونة الأخيرة وأبرزها نادي الوحدة، ويُرجح اللاعب إلى توقيع عقد مدته موسمين ونصف مع نادى الزمالك حال جدية التفاوض معه، ورحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإتمام الصفقة.





وطلب عبدالله السعيد في البداية إن يكون عقده في الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه، وذلك رغبة منه في الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده في آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.





وشارك عبدالله السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم في 15 مباراة بواقع 9 مباريات في الدوري و 6 مباريات في الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف في الدوري ليتصدر بهم ترتيب هدافي المسابقة للموسم الحالي، بينما أحرز هدفين في بطولة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد قد وقع على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلي مرة أخرى، والذى قام بإعارته لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندي، ومنه إلى نادي أهلي جدة السعودي، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي.

وانضم عبدالله السعيد لصفوف منتخب مصر خلال مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك مع الفراعنة في 4 مباريات بالبطولة الإفريقية، التى ودعها المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بنتيجة 0/1، فيما تم استبعاده مع لاعبي بيراميدز من مباريات الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، بسبب قرار حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة باستبعادهم بعدما رفض الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز السابق، انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.