مؤشرات البورصة الأمريكية تفتتح تعاملا اليوم على مستويات قياسية جديدة

فتحت الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي مرتفع جديد، اليوم الجمعة، مع تدعم ثقة المستثمرين قبيل العام الجديد بفضل حالة التفاؤل حيال العلاقات التجارية الأمريكية الصينية وتحسن الاقتصاد العالمي.





وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.95 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليصل إلى 28675.34 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.32 نقطة أو 0.23 بالمئة مسجلا 3247.23 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.08 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 9049.47 نقطة.