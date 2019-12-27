"العمل" تعلن بدء تنفيذ توطين 4 إدارات بالإيواء السياحيّ





أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاريّ الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي ينص على توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.





ووضع القرار مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير (القيادية/ الإشرافية)، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المديرين. أمّا المرحلة الثالثة الأخيرة، فهي تستهدف المهن القيادية، حسب ما أوضحت وزارة العمل في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني.





وتنصّ المرحلة الأولى من القرار، على قصر العمل على مواطنين الممكلة بنسبة 100% في المهن غير (القيادية/ الإشرافية) الواقعة في نطاق 4 إدارات، وهي (التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية)، باستثناء (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب).





بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: (مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير، وسكرتير تنفيذي، كاتب إداري عامّ، موظف إداري/ مساعد إداري، منسّق إدارة).





كما أشارت "العمل"، إلى أن القرار حظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحة أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.





وأضافت وزارة العمل، أن هذا القرار يأتي امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقّعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 4 سبتمبر 2017م، بشأن زيادة نِسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.



