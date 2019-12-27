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ريال مدريد يستعيد نجمه المتألق أمام خيتافي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نجم ريال مدريد أصبح جاهزًا لخوض المباراة الأولى للفريق الملكي في العام الجديد أمام خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكولومبي خاميس رودريجيز يمكنه اللعب أمام خيتافي، حيث يحاول الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لأول مباراة لريال مدريد في العام الجديد 2020.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي سيكون جاهزًا لزين الدين زيدان المدير الفني للفريق في مواجهة خيتافي يوم 4 يناير عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات في نهاية 2019.

 

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن خيمس تدرب مع زملائه قبل احتفالات أعياد الميلاد ومن المتوقع مشاركته في كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل أيضًا.

 

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو أيضًا في طريقه للمشاركة أمام خيتافي بينما مازال موقف لوكاس فاسكيز محل شك لأنه يواصل عملية التعافي من إصابته في كسر في القدم.

 

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيدين هازارد لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض مباريات كأس السوبر الأسباني.

 

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