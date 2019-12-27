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نجم نابولي يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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فابيان رويز نجم نابولي
فابيان رويز نجم نابولي
مصطفى صابر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد متفائل بشأن التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم نابولي وأحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن رويز مرتبط بعقدٍ مع ناديه حتى 2023 وأن مسئولي نابولي يدركون أن هناك اهتماماً كبيراً برويز كما أن اللاعب لا يبدو مستعداً لتجديد عقده وإن حدث ذلك سيشترط وجود شرط جزائي مع عدم المبالغة في قيمته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع فابيان رويز على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يعرف الملكي أن السانتياجو برنابيو هو الوجهة التي اختارها نجم نابولي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نابولي لديه مهمة وهي تجديد عقود بعض اللاعبين المهمين وبعد ذلك سيتوجهون إلى فابيان رويز، حيث تتمثل أولوية النادي الإيطالي في عدم بيعه قبل بطولة أمم أوروبا لأنهم يعلمون أنه إذا قدّم مستويات رائعة فسيزيد ذلك من قيمته السوقية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاهتمام برويز من جانب ريال مدريد متواجد منذ يونيو الماضي ومع ذلك لم يُوقع معه النادي لأن دي لورينتيس رفض التفاوض ولأن رويز أراد البقاء لمدة موسم آخر مع نابولي من أجل التواجد في بطولة أمم أوروبا لكن الآن الوضع مختلف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رويز انضم إلى نابولي قادماً من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو وألمحت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أن النادي الإيطالي لن يبدأ في التفاوض على بيع رويز إلا بمبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية منتصف الشهر الحالي أن برشلونة أخبر مسئولي نابولي الإيطالي عن رغبتهم في ضم رويز في 2020 ولكن هذا لا يعني أنه تقدم في المفاوضات، حيث أن ريال مدريد بدوره يترقب اللحظة المناسبة لضم نجم خط الوسط الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أخبروا ممثلي فابيان رويز أنهم مستعدون للقيام بضم نجم خط وسط نابولي في الصيف المقبل لقد كان هذا مجرد إعلان نوايا ولم تصل المفاوضات إلى أبعد من ذلك.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية تواجد ريال مدريد أيضا في السباق على نجم ريال بيتيس السابق، حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استفسر شخصيا عن رويز وإمكانياته.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان عرض عليه مؤخرًا عقد جديد من قبل النادي الإيطالي وأن النجم الأسباني متفائل جدًا ومن المحتمل أن يقبل العرض.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رويز يرغب في الاستمرار في نابولي وهو على استعداد لقبول اقتراح النادي الإيطالي بزيادة بند الشرط الجزائي إلى 180 مليون يورو مما سيحميه من تقدم مفاوضات برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي الذين تم ربطهم جميعًا بضم نجم خط الوسط.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رويز ظهر على رادار برشلونة في بداية الموسم الحالي، حيث قد لعب 14 مباراة مع نابولي منهم 4 في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نابولي تعاقد مع فابيان رويز قادمًا من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو في صيف عام 2018 وعقد ممتد حتى عام 2023 وأرسل كلا من الفريق الملكي والكتالوني كشافتهم في العديد من المباريات لمراقبته.

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