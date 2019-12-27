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هالاند يصدم ريال مدريد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:47 م
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هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن هالاند يريد 8 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد من أجل الموافقة على الرحيل عن ريد بول سالزبورج.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه هناك عدة أندية تتنافس على ضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس زبروسيا دورتموند ولايبزيج.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن إيرلينج هالاند خاض 22 مباراة مع ريد بول سالزبورج هذا الموسم وسجل 28 هدفاً وصنع 7 أهداف ويرتبط عقده مع النادي النمساوي حتى عام 2023.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا أن العديد من أندية أوروبا تخطط للتعاقد مع نجم هجوم ريد بول سالزبورج النرويجي إيرلينج هالاند في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت شبكة سبورت إيطاليا بأن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا إتفق مع نادي ريد بول سالزبورج على خفض سعر هالاند الى 30 مليون يورو تقريباً بما في ذلك العمولات.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن سعر هالاند سيبقى بعيداً عن 70 إلى 75 مليون يورو والتي يرغب ريد بول في الحصول عليها مفقابل التخلي عن نجمه البالغ من العمر 19 عامًا في الفترة المقبلة.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن عدة أندية تسعى للتعاقد مع النجم الشاب على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين وبروسيا دورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ الألمانيين.
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