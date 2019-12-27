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يمن حماقي: الوضع التعليمي الآن في منتهى السوء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، إن مصر أنفقت مليارات من الجنيهات على إنشاء المدارس، وبنية أساسية لرفع مستوى التعليم، ولكن كان ينقص هذا الإنفاق عملية المتابعة، والذي أدى إلى تدهور مستوى تلك المدارس.

وأشارت "يمن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع التعليمي الآن في منتهى السوء، حيث يوجد مدارس أجنبية مصروفاتها بمبالغ ضخمة، وهناك من يتهافتون عليها، في حين يجب أن نهتم بالمدارس التي تنشأئها الدولة مثل تجربة مدارس النيل.

وأضافت أنه لابد من أن نقدم لأولياء الأمور مزايا تجعلهم يتوجهون للمدارس التي تنشأئها الدولة، موضحة أنه يجب أن نحرص أن يكون هناك استثمار في القطاع التعليمي، ونعتبره قضية قومية، معتبرة أن توجه الدولة لافتتاح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي للتعليم يشبه مشروع قناة السويس الجديدة.
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الكلمات المفتاحية

يمن الحماقي التعليم الاقتصاد أخبار مصر

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