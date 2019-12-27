يمن حماقي: الوضع التعليمي الآن في منتهى السوء

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، إن مصر أنفقت مليارات من الجنيهات على إنشاء المدارس، وبنية أساسية لرفع مستوى التعليم، ولكن كان ينقص هذا الإنفاق عملية المتابعة، والذي أدى إلى تدهور مستوى تلك المدارس.





وأشارت "يمن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع التعليمي الآن في منتهى السوء، حيث يوجد مدارس أجنبية مصروفاتها بمبالغ ضخمة، وهناك من يتهافتون عليها، في حين يجب أن نهتم بالمدارس التي تنشأئها الدولة مثل تجربة مدارس النيل.



