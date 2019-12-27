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تعرف على ما اتفق عليه "السيسي وبوتين" بشأن الأزمة الليبية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح متحدث الرئاسة، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل،حيث اتفق الزعيمان على تكثيف الجهود المشتركة بهدف تسوية الأزمة الليبية.

أكد السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة، حيث أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا بوتين السيسي أخبار مصر

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