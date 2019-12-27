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2000 جنيه في الساعة.. سقوط سيدتين بالدقي لممارسة الدعارة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدتين في عقدهم الثاني من العمر، يقوموا باستقطاب الزبائن عن طريق الكافيهات، بمقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة، أخذين الكافيهات وكرًا لنشاطهم، فيما قام أحد الأشخاص بالاتفاق معهم بإنه يرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطتهم.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين يتراوح أعمارهم في العقد الثاني بمنطقة الدقي، يقوموا باستقطاب الزبائن من إحدى الكافيهات المشهورة، بمنطقة المهندسين، وذلك للتحريض وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وذلك بمقابل 2000 جنيه في الساعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بأحد المتهمين للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمين والقبض عليهم

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، واستقطاب الزبائن عن طريق الكافية، حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

دعارة المهندسين الداخلية أخبار مصر

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