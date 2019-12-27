"كل سنة وانت طيب يا أسود الوجه".. هكذا هنأ حمدي الميرغني أوس أوس بعيد ميلاده

حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة صديقه الفنان محمد أسامة أوس أوس بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر حمدي صورة جمعته بأوس أوس، ظهر فيها أوس أوس وهو واضعًا رأسه على كتف الميرغني، وعلق حمدي على الصورة قائلاً:"كل سنه وأنت أوحش مني ياصاحبي ياخويا ياحبيبي، وإن شاءالله تبقي سنة سعيدة عليك يأبو الصحاب، يا أبيض القلب وأسود الوجه".



تعاون الميرغني وأوس وأوس في مسلسل "اتنين فى الصندوق"



المسلسل بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبد الله،أوس أوس،بيومي فؤاد، نهى عابدين، هايدى رفعت، انتصار، رحاب الجمل، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدورأحداثه فى 30 حلقةفي إطار كوميدي واجتماعي، ويتناول المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال من قبل المجتمع.