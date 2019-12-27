انطلاق أولى حفلات اليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق

نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق اليوم بمدينة دبي، الذي يحتفل هذا العام بعيد تأسيسه رقم 25 بتقديم العديد من الخصومات والفعاليات المتميزة طوال فترة المهرجان وسحب على جوائز ضخمة داخل المولات التجارية .







وأحي الحفل المطربة شيرين والشاب خالد وحسين الجسمي، وتنظم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي باقة متميزة من الحفلات والفعاليات الفنية المتنوعة طوال فترة المهرجان بأماكن مختلفة بدبي.







