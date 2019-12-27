جهاز"أسيوط الجديدة" ينظم برنامج للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية

قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم تنظيم برنامج تدريبي، لتعريف العاملين بجهاز المدينة، بالمستجدات القانونية والإدارية لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والمرتبطة أعمالهم بالمهام المذكورة.





وأضافت عمار، أنه تم خلال البرنامج التدريبي، إلقاء الضوء على الجديد في القانون واللائحة التنفيذية له، وكذا التعريف بمهارة الصياغة القانونية للعقود، وذلك من خلال عدة مناقشات ومحاضرات، والتي ألقاها، الدكتور أيمن حجر، أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، بحضور جمال الدمرداش، مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهاني يوسف، مدير التدريب بالهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والمحامين، وممثلي إدارات العطاءات والعقود والمشتريات والمالية بجهاز المدينة.





وأشارت رئيس الجهاز إلى أنه تم خلال البرنامج، طرح مناقشات عامة حول المستجدات وكيفية التعامل معها، كما تم الرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، مضيفةً أن المتدربين أثنوا على البرنامج، وطالبوا القائمين على هذا العمل بضرورة تكرار البرنامج، وزيادة مدة التدريب، وذلك للإلمام بجوانب البرنامج كافة.





وأوضحت رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رفع كفاءة الكوادر البشرية بأجهزة المدن المختلفة، وكذا الحرص على دفع العمل بالعديد من المشروعات، وحسن صياغة العقود والتيسير على المتعاملين مع جهاز المدينة.



