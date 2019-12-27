Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز"أسيوط الجديدة" ينظم برنامج للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
جانب من البرنامج التدريبي
جانب من البرنامج التدريبي
أحمد الشيخ
Advertisements
قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم تنظيم برنامج تدريبي، لتعريف العاملين بجهاز المدينة، بالمستجدات القانونية والإدارية لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والمرتبطة أعمالهم بالمهام المذكورة.

وأضافت  عمار، أنه تم خلال البرنامج التدريبي، إلقاء الضوء على الجديد في القانون واللائحة التنفيذية له، وكذا التعريف بمهارة الصياغة القانونية للعقود، وذلك من خلال عدة مناقشات ومحاضرات، والتي ألقاها، الدكتور أيمن حجر،  أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، بحضور جمال الدمرداش، مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهاني يوسف،  مدير التدريب بالهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والمحامين، وممثلي إدارات العطاءات والعقود والمشتريات والمالية بجهاز المدينة.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أنه تم خلال البرنامج، طرح مناقشات عامة حول المستجدات وكيفية التعامل معها، كما تم  الرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، مضيفةً أن المتدربين أثنوا على البرنامج، وطالبوا القائمين على هذا العمل بضرورة تكرار البرنامج، وزيادة مدة التدريب، وذلك للإلمام بجوانب البرنامج كافة.

وأوضحت رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رفع كفاءة الكوادر البشرية بأجهزة المدن المختلفة، وكذا الحرص على دفع العمل بالعديد من المشروعات، وحسن صياغة العقود والتيسير على المتعاملين مع جهاز المدينة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستجدات قانون المناقصات والمزايدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية أسيوط الجديدة

أخبار تهمك

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 20 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ 41 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الإسكان": بدء شراء كراسات الشروط لـ27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل

محافظ كفرالشيخ: اعتماد 136 مليون للرصف و50 مليون جنيهًا لرد الشئ لأصله

ضبط سيارات النقل المخالفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة

حملات تفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بحدائق أكتوبر وأسيوط الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يحذر من إستمراية إرتكاب مخالفات البناء

جهاز مدينة أسيوط الجديدة يطلق مبادرة بعنوان " بأيدينا نخضرها" لتجميل المدينة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

12:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

11:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status