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حرائق الغابات الأسترالية تهدد إمدادات مياه سيدني

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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قالت السلطات الاسترالية، اليوم الجمعة، إنها تركز على حماية محطات المياه ومحطات الضخ والأنابيب وغيرها من البنى التحتية من حرائق الغابات الكثيفة المحيطة بسيدني أكبر مدينة في البلاد.

وتلقى رجال الإطفاء الذين يقاتلون الحرائق لأسابيع فترة راحة من الظروف الباردة والمثبطة قليلًا خلال عيد الميلاد، ولكن من غير المتوقع أن تستمر فترة الراحة.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة في ولاية نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز) نحو 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) مطلع الأسبوع المقبل، مما أشعل النار بالقرب من سد واراجامبا، الذي يوفر المياه لنحو 80 ٪ من سكان سيدني البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.

وقال متحدث باسم هيئة المياه بالولاية لرويترز "في الأيام الأخيرة حتى التغيير البارد كانت الحرائق تهديدًا محتملًا للامدادات والأصول خاصة في واراجامبا والجبال الزرقاء".

وأضاف "في ظل الظروف الحارة القادمة، قد يتصاعد وضع الحريق في كلتا الجبهتين وربما في أي مكان آخر".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية 44.8٪، أقل من كونها ممتلئة تقريبًا قبل أقل من ثلاث سنوات، حيث يجتاح الجفاف المطول شرق القارة.

وقال المتحدث، إنه على الرغم من الدمار الواسع النطاق، فإن شبكة البنية التحتية للمياه في الولاية لم تتضرر.

وكانت هناك ثماني وفيات، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء المتطوعين، مرتبطين بالحرائق منذ اندلاعها في الربيع.

وقد تشكل كميات كبيرة من الرماد والمواد المحروقة تهديدًا لجودة المياه في السدود إذا كانت الحرائق تتبعها أمطار غزيرة.

ولقد تم اختبار اعتماد أستراليا على قوة كبيرة لمكافحة الحرائق من المتطوعين خلال موسم الحرائق هذا والذي لا يزال من المحتمل أن يستمر لشهور خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي.

وبينما صرح رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون في السابق إن تعويض المتطوعين ليس أولوية، إلا أنه قال يوم الثلاثاء إن موظفي الحكومة يمكنهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إضافية للعمل التطوعي.

وأعلن وزير حكومي بارز اليوم الجمعة أن الحكومة تبحث الآن في توفير الإغاثة على نطاق أوسع.

وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز لوسائل الإعلام في بيرث "يبحث رئيس الوزراء هذه المسألة بشكل أكبر حول كيفية تقديم دعم مستهدف في هذه الظروف القاسية حتى يحصل المتطوعون لدينا على الدعم الذي يحتاجونه لمواصلة التطوع".

وفي حين أن هناك قواعد مختلفة في جميع أنحاء الولايات الأسترالية، يميل المتطوعون إلى التفاوض مع صاحب العمل بشأن إجازة مباشرة.

وتسير الحرائق مسافات هائلة عبر الأراضي الوعرة قبل أن تصل إلى المدن وخطوط الاحتواء حيث يركز رجال الإطفاء المتطوعون على مواردهم.

ولقد دمرت حرائق الغابات أكثر من 4 ملايين هكتار (9.9 مليون فدان) في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تقزيم التضاريس التي أحرقتها حرائق عنيفة في كاليفورنيا خلال عام 2019.

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الكلمات المفتاحية

سيدني حرائق الغابات استراليا

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