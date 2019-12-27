Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يطمئن على جاهزية إكرامي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
Advertisements
إكرامي
إكرامي
علي نبوي
Advertisements
يطمئن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على شريف إكرامي حارس مرمي الفريق، قبل انطلاق مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان إكرامي قد شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس قبل أن يستكمل المران في الجيم.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة اللاعب اليوم قبل المران الأخير الذي يأتي استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة.

تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما تشهد الجلسة مناقشة خطة مواجهة الغد ومراجعة الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في المران الأخير اليوم استعدادا لمواجهة بطل زيمبابوي غدا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، حيث يسعى الفريق لحصد نقاط المباريات القادمة بمنافسات المجموعة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فايلر الاهلي وبلاتنيوم الاهلي الـ8 آلف إكرامي

أخبار تهمك

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

منذ 42 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي للنجم الساحلي

سر قلق الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

الأهلي يعود إلى القاهرة غدًا

تقرير المستبعدين من مباراة النجم الساحلي في يد "فايلر"

فايلر يختتم محاضرته الأخيرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال

تشكيل الهلال السوداني الرسمي أمام الأهلي.. مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم YALLA AHLY

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة وافق على رحيل ميسي مقابل 70 مليون أسترليني

12:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

بيان عاجل من الحكومة بشأن سد النهضة

11:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status