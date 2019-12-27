Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ المنوفية يحيل عاملين بمستشفى للتحقيق.. ويأمر بـ"البصمة الإلكترونية"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الباهي
Advertisements
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كل من وكيل مستشفي قويسنا العام ومسئولي الدفاتر بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة نظراً لتعمدهم وتكرارهم عرقلة عمل لجنة الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة نحو إنجاز أعمالها.

وقد أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الشئون الصحية بسرعة تنفيذ التوقيع الإلكتروني علي جميع المستشفيات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك لعدم التلاعب بدفاتر الحضور والانصراف.

كما أحال محافظ المنوفية العاملين بأطقم النوبتجية المسائى بالوحدات الصحية لميت أبو شيخة وميت سراج وطه شبرا وأبنهس بمركز ومدينة قويسنا للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة نظراً لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها، وكذا إحالة ممرضة النوبتجية بالوحدة الصحية لكفر زين الدين للتحقيق لتركها العمل.

كما تبين إنتظام العمل وتواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية بأم خنان، وبالمرور على الوحدات المحلية بأم خنان وطه شبرا وأبنهس تبين إنتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجية.

جاء ذلك بناءً تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية والمحلية لمتابعة مدى إنتظام سير العمل بالمركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفيات المنوفية محافظ المنوفية بصمة أخبار مصر

أخبار تهمك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

ليفربول يكشف حجم إصابة نجم الفريق أمام ليستر سيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"التفتيش المالي والإداري" تكشف تغيب 259 موظف عن العمل بمؤسسات الحكومية في الأقصر

محافظ المنوفية يحيل عاملي 4 وحدات صحية بقويسنا للتحقيق

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status