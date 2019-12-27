محافظ المنوفية يحيل عاملين بمستشفى للتحقيق.. ويأمر بـ"البصمة الإلكترونية"

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كل من وكيل مستشفي قويسنا العام ومسئولي الدفاتر بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة نظراً لتعمدهم وتكرارهم عرقلة عمل لجنة الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة نحو إنجاز أعمالها.





وقد أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الشئون الصحية بسرعة تنفيذ التوقيع الإلكتروني علي جميع المستشفيات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك لعدم التلاعب بدفاتر الحضور والانصراف.





كما أحال محافظ المنوفية العاملين بأطقم النوبتجية المسائى بالوحدات الصحية لميت أبو شيخة وميت سراج وطه شبرا وأبنهس بمركز ومدينة قويسنا للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة نظراً لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها، وكذا إحالة ممرضة النوبتجية بالوحدة الصحية لكفر زين الدين للتحقيق لتركها العمل.





كما تبين إنتظام العمل وتواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية بأم خنان، وبالمرور على الوحدات المحلية بأم خنان وطه شبرا وأبنهس تبين إنتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجية.



