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وفاة الفنانة شويكار.. تعرف على الحقيقة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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انزعجت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، حول خبر وفاة الفنانة شويكار الذي انتشر على مواقع التواصل         

والمواقع الإخبارية مساء أمس الجمعة .

 

وقالت "عنبر" في تصريحات صحفية، إن الفنانة شويكار تتمتع بحالة صحية جيدة ولا صحة لشائعة وفاتها التي انتشرت أمس، مطالبة تحري الدقة في نشر هذه الأخبار التي تزعج أصحابها.


في نفس السياق، يتابع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، حالة الفنانة شويكار في الفترة الحالية.


والجدير بالذكر أن الفنانة شويكار اختفت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، وكانت أهم أعمالها التي قدمتها مع النجم الراحل فؤاد المهندس وقدمت 160 عملًا فنيًا، منها "شنبو فى المصيدة"، "الراجل ده هيجننى"، "أرض النفاق" و"العتبة جزاز".

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