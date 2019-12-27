وفاة الفنانة شويكار.. تعرف على الحقيقة

انزعجت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، حول خبر وفاة الفنانة شويكار الذي انتشر على مواقع التواصل

والمواقع الإخبارية مساء أمس الجمعة .

وقالت "عنبر" في تصريحات صحفية، إن الفنانة شويكار تتمتع بحالة صحية جيدة ولا صحة لشائعة وفاتها التي انتشرت أمس، مطالبة تحري الدقة في نشر هذه الأخبار التي تزعج أصحابها.





في نفس السياق، يتابع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، حالة الفنانة شويكار في الفترة الحالية.



