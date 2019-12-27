أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-12-2019

اسعار الخضروات اليوم

تباينت أسعار الخضروات في الاسواق اليوم الجمعة 27-12-2019 في سوق العبور، ليتراجع سعر الباذنجان والبطاطس ويرتفع سعر الطماطم والكوسة والخيار البلدي وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها متوسط أسعار الخضروات بالأسواق:





أسعار الخضروات اليوم الجمعة:





تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و 4.6 جنيه .





تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 جنيه و 6 جنيهات .





تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 جنيه و6 جنيهات .





تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 و9 جنيهات .





تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 إلي 7 جنيهات .





تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2 إلي 3.5 جنيه .





تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلي6 جنيهات .





تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 2.5 إلي 4.5 جنيه.





تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 4 إلي 6 جنيهات.





تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.





تراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 4 إلي 7 جنيهات.









أسعار الفاكهة اليوم الجمعة:





تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 1.5 جنيه إلي 3 جنيهات .





تراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 2 جنيه إلي 3 جنيهات .





تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 2 جنيه إلي 4 جنيهات .





تراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 1.5 جنيه إلي 4 جنيهات.





تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 5 إلي 7 جنيهات.





تراوح سعر كيلو الرمان ما بين 4 إلي 9 جنيهات.



