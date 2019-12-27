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الهند: الغضب يتصاعد بعد نمو عدد الوفيات بين المسلمين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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قتل أربعة مسلمين بنيران أعيرة نارية في نفس اليوم في الحي الذي تقطنه غالبية مسلمة، مما جعله أكثر موجة عنف خلال أسبوعين من الاحتجاجات.

وتعرضت الهند لاضطرابات واسعة النطاق منذ ما لا يقل عن سبع سنوات بعد أن أصدرت حكومة الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانونًا يعتبره الكثيرون تمييزًا ضد المسلمين، الذين يشكلون 14 بالمائة من السكان.

وتقول جميع عائلات الرجال الخمسة القتلى إن الشرطة أطلقت عليهم النار أثناء اندلاع احتجاج ضد القانون الجديد، ولم تستطع رويترز التحقق من هذه الروايات بشكل مستقل، ولم ير أي من الأشخاص الذين قابلتهم رويترز وعددهم أكثر من 20 شخصًا الشرطة تفتح النار.

وصرحت الشرطة أنهم استخدموا عبوات الغاز المسيل للدموع وفتحوا النار للسيطرة على الحشد لكنهم لم يقتلوا أحدًا.

وتضيف الشرطة أنه يجب أن يكون الرجال قد قُتلوا على أيدي محتجين مسلحين عنيف سقطت طلقاتهم. التحقيق في العنف جار.

وفي أعقاب ذلك، انعدمت الثقة والغضب بين الجالية المسلمة في المنطقة التي حدثت فيها الوفيات وتعمقت قوات الأمن، مع دخول الاحتجاجات على القانون أسبوعهم الثالث.

واندلعت الاشتباكات في 20 ديسمبر حول بوابة ليساري بعد صلاة الجمعة.

ويقول السكان إن الشرطة حطمت عدة كاميرات مراقبة في المنطقة قبل بدء أعمال العنف.

وقامت الشرطة بقمع المظاهرات التي انتشرت في جميع أنحاء الهند، لكن ولاية أوتار براديش، حيث يوجد ميروت، شهدت أسوأ أعمال عنف. 19 على الأقل من 25 حالة وفاة حدثت هناك.

وأعلن رئيس الوزراء يوجي أديتياناث في بيان متلفز الأسبوع الماضي أنه "ينتقم" من يقف وراء العنف ويجعلهم يدفعون ثمن الأضرار العامة.

وخرج الآلاف من الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء الهند للمطالبة الحكومة بإلغاء قانون تعديل المواطنة الذي سنه البرلمان في 11 ديسمبر.

وإنه يمنح الأقليات التي هاجرت من ثلاثة بلدان مجاورة طريق المواطنة، باستثناء المسلمين. يقول النقاد إنه هجوم على المؤسسات العلمانية في الهند.

يتضمن التقرير المؤرخ في 20 ديسمبر بيانًا من ضابط شرطة بأن حشدًا من حوالي 1000 محتج مسلحين بالعصي مشحون على الطريق الرئيسي في حوالي الساعة 2:30 مساءً.

وطلبت الشرطة منهم التفريق قائلة إن التجمع الكبير غير مسموح به، وفقًا لتقرير الشرطة. لم يرد الضابط الذي رفعها، أجاي كومار شارما، على الفور على دعوات للتعليق.

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الكلمات المفتاحية

قانون الجنسية الهند المسلمين الإحتجاجات الهندية

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