Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الحديد اليوم الجمعة 27-12-2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
Advertisements
أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الحديد اليوم 

تستمر حالة الهدوء الحذر تسيطر على سوق مواد البناء، لتستقر أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار حالة الركود مع توقع العملاء تراجع سعر طن الحديد مطلع يناير المقبل، وسبق أن ارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا،  وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.


سعر حديد عز اليوم الجمعة

تراوح سعر حديد عز  ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم بسعر ما قبل الزيادة.


أسعار الحديد اليوم فى الأسواق 

سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا

سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن


سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن


سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 


سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن


سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن


سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن


سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن


سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن


سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن


أسعار الحديد اليوم للقطاعي

حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن

حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن

حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن



أسعار الحديد في 2019

شهدت أسعار الحديد حالة من التقلب  منذ بداية 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع  بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طن الحديد طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت سعر الحديد في مصر سعر الحديد سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت الحديد والاسمنت اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت

أخبار تهمك

ليفربول يكشف حجم إصابة نجم الفريق أمام ليستر سيتي

منذ 38 دقيقة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 12 ساعة

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 12 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-11-2019.. وسعر حديد عز جملة وقطاعي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-11-2019.. وسعر حديد عز يباع بأكثر من سعر

أسعار الحديد اليوم الجمعة 6-12-2019.. واستقرار في سعر حديد عز

أسعار الحديد اليوم الأحد 8-12-2019.. وحديد عز يحافظ على استقراره

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 18-12-2019.. وسعر طن حديد عز 10650 جنيه

أسعار الحديد اليوم الخميس 19-12-2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status