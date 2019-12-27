أسعار الحديد اليوم الجمعة 27-12-2019

أسعار الحديد اليوم





تستمر حالة الهدوء الحذر تسيطر على سوق مواد البناء، لتستقر أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار حالة الركود مع توقع العملاء تراجع سعر طن الحديد مطلع يناير المقبل، وسبق أن ارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا، وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.









سعر حديد عز اليوم الجمعة





تراوح سعر حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم بسعر ما قبل الزيادة.









أسعار الحديد اليوم فى الأسواق





سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا





سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن









سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن









سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن









سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن









سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن









سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن









سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن









سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن





سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن





سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن









أسعار الحديد اليوم للقطاعي





حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن





حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن





حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن





الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن













أسعار الحديد في 2019





شهدت أسعار الحديد حالة من التقلب منذ بداية 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن.



