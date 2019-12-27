بعد تحضيرات 3 أشهر.. بدء تصوير"الفتوة" لياسر جلال

بدأ الفنان ياسر جلال، تصوير مسلسله الجديد "الفتوة" الذي يخوص المارثون الرمضاني القادم في اللوكيشن الخاص به بمدينة الإنتاج الإعلامي.









المسلسل من إخراج حسين المنباوى، الذي عمل الفترة الماضية على تحضير الديكور الرئيسى الذى تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامي والذي استغرق أكثر من 3 أشهر.









ومن المقرر عرض المسلسل خلال سباق دراما رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه قبل 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، فى عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.





مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.



