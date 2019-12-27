إنجي وجدان توجه رسالة لزوجها بمناسبة مرور سبع سنوات على زواجهم أو إنجي وجدان لزوجها :"بحبك أكثر مما تقول الكلمات"

تحرص الفنانة إنجي وجدان، على التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



حيث نشرت "إنجي" صورة من حفل زفافها، وظهر زوجها في الصورة وهو يقوم بتقبيل رأسها، وعلقت على الصورة قائلة: "الذكرى الثانوية السابعة لحفل زفافنا ياحبيبي،بحب أكثر مما تستطيع الكلمات أن تقول".





يشار أن إنجي وجدان تغيبت عن دراما رمضان 2019، وآخر أعمالها الدرامية مشاركتها مسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى لها، والمسلسل من تأليف شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله، بطولة"نهال عنبر، نيقولا معوض، ومي الغيطي،إنعام سالوسة،هبة عبدالعزيز، تامر فرج، دنيا ماهر، حمدي عباس،