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"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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دشن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، 11 أتوبيسا جديدا ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 أتوبيسا جديدا سوبر هاي دك فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه، ليصبح أسطول الأتوبيسات الحالي في شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت 210 أتوبيسات خلال عام 2019 ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيسا بعد وصول الـ10 الأتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص بـ21 أتوبيسا جديدا.

وأشار الوزير، إلى أن 10 الأتوبيسات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية هي عبارة عن الأتوبيسات ذات محورين سوبر هاي دك فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة وان الأتوبيسات ذات ثلاث محاور التي تم استلامها VIP تتضمن خدمات عديدة (مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي - إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB).

كما أن الـ10 اتوبيسات التي سيتم تسلمها خلال عام 2020 تشمل عدد 4 أتوبيسات ذات ثلاث محاور فاخرة VIP PLUS تتضمن نفس المميزات بالإضافة إلى استلام عدد 6 أتوبيسات ماركة مان ذات محورين فاخرة.

ووجه الوزير، بتدعيم الأسطول الحالي بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للأتوبيسات الموجودة بالخدمة وضرورة توفير مركز نموذجي رئيسي بديلًا عن المركز الحالي الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذي يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات بحيث يشمل مناطق (للصيانة والإصلاح وتجهيز الأتوبيسات ومنطقة للأتوبيسات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية).

وكما كلف، بضرورة تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت ورفع الكفاءة الفنية له خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب خاصة وان الشركة تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال وبما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة.
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
"النقل" تدشن أتوبيسات سوبر جيت جديدة بتكلفة 96.65 مليون جنيه
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الكلمات المفتاحية

كامل الوزير وزير النقل شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت الشركات العاملة اتوبيسات جديدة سوبر جيت

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