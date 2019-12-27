أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27-12-2019





أسعار الأسماك اليوم





تباين أداء أسعار الأسماك خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، لتشهد ارتفاع في سعر البوري وتراجع سعر البلطي والجمبري، مع تراجع المعروض مع بداية نوة الفيضة الصغري على البحر المتوسط، وتنشر بوابة الفجر أ خر تحديث لأسعار الاسماك اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:









أسعار الأسماك اليوم سوق العبور





تراوح كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين 25 و28 جنيهًا

تراوح سعر كيلو السمك البوري 44 و50 جنيها

تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها

سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها

تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها

تراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.

سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.

سعر الرنجة المجمدة 28 جنيه.

سعر السردين المجمد 30 جنيه.

سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو

سعر الدنيس 90 جنيها.

سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها

سعر الثعابين بين 50-180 جنيها

سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

سعر كيلو القراميط 30 جنيه.

سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.

سعر كيلو البوري الممتاز من 45 الي 60 جنيه.

سعر التونة المجمدة 25 جنيه.

سعر السفرديا المجمدة 26 جنيه.









أسعار الاسماك في الأسواق





سعر الكابوريا وصل إلى 80 جنيهًا للكيلو جرام.





سعر كيلوجرام سمك البربون وصل إلى 80 جنيهًا للكيلو جرام.





سعر سمك الماكريل وصل إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.





سعر كيلو جرام السمك البلطي وصل إلى 25 جنيهًا.





سعر السبيط وصل إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام.





سعر السمك البوري وصل إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام.





سعر السمك المكرونة وصل إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام.





سعر كيلوجرام الجمبري وصل في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلو جرام بحسب الحجم.





سعر كيلو الرنجة المجمدة وصل في الأسواق إلي 28 جنيه.









سعر كيلو السردين المجمد وصل في الأسواق إلي 30 جنيه.









سعر كيلو البربون وصل في الأسواق بين 29 - 50 جنيها للكيلو.









سعر كيلو الدنيس 90 جنيها.









سعر كيلو القشر بياض وصل عند 55-60 جنيها.









سعر كيلو الثعابين وصل بين 50-180 جنيها.









سعركيلو سمك موسى وصل بين 50-66 جنيها للكيلو.



