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باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي يعتبر أولوية قصوى لدى ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي وذلك في ظل رغبة ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن النادي الباريسي يخطط لجعل مبابي من ضمن أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نيمار يحصل على راتب يتجاوز الـ30 مليون يورو في الموسم الواحد علماً أن مبابي ينتهي عقده مع النادي الباريسي في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يعتبر المرشح الأبرز للتعاقد مع كيليان مبابي الفترة المقبلة، حيث أن الملكي يستعد لرصد 300 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي صاحب الـ21 عامًا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع هذا الشهر أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قرر ممارسة أقصى درجات الضغط على إدارة النادي الفرنسي من أجل تسهيل عملية رحيله إلى ريال مدريد أو إحدى كبار الأندية في أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الصيف المقبل سيكون معقداً لأن رئيس باريس سان جيرمان لن يجلس مع أي شخص للتفاوض بشأن رحيل مبابي ومع ما يحدث وما يظهره النجم الشاب نحو توماس توخيل المدير الفني للفريق فإن كبار أوروبا يقفون في حالة ترقب والشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو رحيله قبل انتهاء عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يُواجه صعوبة في السيطرة على طموح مبابي المفرط، فالنجم الفرنسي ظهر غاضباً في آخر مباراتين بسبب استبداله ليُوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة لإدارة النادي على رأسهم ناصر الخليفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العامل الوحيد الذي سيتحكم في مستقبله وسيُحدد وجهته القادمة هو الآداء الذي سيقدمه أمام الأندية المهتمة بخدماته في دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل أن ينتقل إلى نادٍ يجعله ينافس على الكرة الذهبية في المستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يعلم جيداً رغبة ريال مدريد في ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنه قرر عدم الوقوف مكتوف الأيدي مع تقديم عرض مغرٍ للاعب من أجل الموافقة على البقاء.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يأخذ اللاعب الشاب وقته في التفكير في عرض سان جيرمان الجديد خصوصاً في ظل إصرار زيدان على ضمه إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

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