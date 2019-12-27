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عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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صرح المشرف العام على الفريق الكروي بالزمالك أمير مرتضى منصور، أن ناديه تقدم بشكوى لالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الغريم التقليدي الأهلي، قبل تعاقد الأخير مع لاعبه السابق محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك قدم شكوى ضد الأهلي قبل توقيع اللاعب بشكل رسمي لصالح "القلعة الحمراء"، بسبب الأنباء التي كانت تتردد بشأن التفاوض مع كهربا، وقت وجوده بين صفوف فريقه.

وعن الصفقات الشتوية علق قائلا "الزمالك لم يفاوض عبدالله السعيد (لاعب بيراميدز) بشكل رسمي حتى الآن، وكل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وواصل أمير : "المدرب للفرنسي باتريس كارتيرون لم يحدد حتى الآن الصفقات التي يحتاجها في انتقالات يناير المقبلة"، علما بأن الزمالك يمتلك مقعدا واحدا شاغرا في قائمته.  

وأنهي نجل رئيس الزمالك "ستكون هناك جلسة مع المدرب خلال الساعات المقبلة من أجل حسم صفقات الميركاتو الشتوي، ولدينا أزمة في الجبهة اليمنى".

ورحل التونسي حمدي النقاز عن الزمالك في الفترة الأخيرة، ويمتلك كارتيرون اللاعب حازم إمام فقط في قائمة الفريق.

يذكر أن كهربا قد غادر الزمالك عقب نهاية الموسم الماضي بحجة بطلان عقده مع النادي، وانتقل اللاعب للاحتراف في صفوف أفيس البرتغالي قبل عودته إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي.

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كارتيرون ا عبدالله السعيد بيراميدز الـ8 آلف

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