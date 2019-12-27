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ميسي يكشف عن نصيحة "إيتو" التي غيرت حياته الكروية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
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ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
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ذكر النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني نصيحة المهاجم الدولي الكاميروني صامويل ايتو لاعب نادي برشلونة السابق التي غيرت حياته في عالم كرة القدم.

حيث قال اللاعب الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي في تصريحات صحيفة اليوم:"أتذكر اليوم الذي قال لي فيه صامويل إيتو إن اللحظة التي تسجل فيها سوف تأتي بعدها الأهداف تباعًا كنت أهدر الفرص آنذاك وقتها بالفعل حين سجلت أتى الهدف تلو الآخر في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب، يكون تفكيري في المشاركة في اللعب مع الفريق أكثر من تسجيل الأهداف".

وأضاف نجم نادي برشلونة الاسباني:"كوني الهداف التاريخي لبطولة بقيمة الدوري الاسباني الممتاز أمر مميز حقًا وأعتقد أنه أحد أجمل الأرقام التاريخية في مسيرتي مؤخرًا بدأت أنظر وأرى في الركلات إذا كان الحارس يتحرك في وقت مُبكر، وإذا كان يأخذ خطوة أو لا، وكيف هي ردة فعله، وكيف يكون الحائط، والآن أقوم بمزيد من الدراسة وأتدرب بشكل دائم على هذه التسديدات الوتيرة سريعة جدًا في المنزل والأمر كله يعتمد على أولادي، فدائما أعود من التدريب لتناول الغداء بشكل سريع وأذهب لإعادتهم من المدرسة، فحياتنا تعتمد عليهم كثيرًا، وحين أغفو في المنزل يوقظونني".

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الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة ايتو

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