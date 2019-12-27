تعرف على خطورة فيروس "h1n1" وكيف تقي نفسك منه (فيديو)

كشف الدكتور بسام حجاوي، رئيس جمعية الصحة العامة الأردنية واستشاري الوبائيات، إن انفلونزا الخنازير هي نوع من أنواع الأنفلونزا الموسمية، واسمها العلمي "h1n1"، مشيرا إلى أنه موجود من قديم الأزل، ولكنه لم يعرف قبل عام 1918، حينما حصد ما يقرب من 40 مليون شخص في هذا الوقت.





وقال "حجاوي" خلال مقابلة عبر الأقمار الصناعية مع قناة "الغد"، إنه في عام 2009، تسبب الفيروس في قتل 200 ألف حالة وفاة، بالاضافة إلى إصابة الملايين من البشر، مؤكدا أن الخنزير برئ من هذا المسمى، لأن العدوى لا يمكن لها أن نتتقل من الخنازير إلى البشر.





وأكد أن مؤشر الخطر من هذا الفيروس لم يتجاوز النسبة المحددة له وهى 5%، حيث أن نسبة الوفيات في أي دولة لم تصل إلى هذا الرقم، ما يؤكد أنه لا يوجد خطر كبير من انتشار هذا الفيروس.



