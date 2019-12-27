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هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:16 ص
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بوابة الفجر
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نظمت أمانة القاهرة في حزب الحرية المصري برئاسة الدكتورة هيام عبد الرشيد أمينة ذوي الاعاقة بالقاهرة الاحتفال السنوي بذوي الاعاقة أصحاب الهمم كما أطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي  "قادرون باختلاف" وذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث باسم البرلمان واللواء احمد العزازي امين القاهرة.
 
وشارك بالحضور الدكتورة هند عاكف أمينة المرأة بالقاهرة والنائب السابق طلعت القواس وا حنان الصعيدي  امين الاتصال السياسي بالقاهرة وا جلال الزغاط الامين المساعد ود أشرف الدعدع رئيس لجنه حقوق الانسان ود محمد عبد اللطيف الامين المساعد وا عبد العزيز سمير امين الشباب.

وتحدث النائب د صلاح حسب الله عن قوانين ذوي الاعاقه التي سيتم تفعيلها في المرحلة القادمه وتقدم له احد اشخاص ذوي الاعاقه بمشروع كبير سوف يتبناه الحزب في المرحلة القادمة كما اطلق مفاجأة حيث قام  باعفاء اصحاب الهمم من قيمه اشتراك العضويه بالحزب.

وتحدث اللواء احمد العزازي عن المبادرات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامه لذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم تحدث عن مبادره الكشف المبكر عن السمع والبصر لتجنب الاصابة.

كما قالت الدكتورة هند عاك، "أنا افتخر بكم"، مطالبة من جانبها حزب الحرية المصري تجديد بعض المبادرات التي قدمتها من قبل على ان يتبني الحزب تفعيلها في المرحلة القادمه منها مبادرة المهرجان صديق المعاق التي قامت بتفعيلها واصبح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية صديق المعاق  منذ حوال 5 سنوات وايضا مبادرة انشاء وزارة لاصحاب الهمم ووزارة لشئون المراة.

كما قامت بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيس بتحقيق هذه المبادرات.

وشارك الحضور امانه المقطم وامانه مصر الجديده وامانه المطريه وامانه عين شمس وامانه الموسكي وامانة حلوان وامانة النزهه واخرين من قيادات الحزب، كمت قامت بتقديم الحفل د رحاب الجزار وتم تكريم اصحاب الهمم من قبل قيادات حزب الحرية المصري.

هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
هند عاكف تشارك هيام عبد الرشيد في احتفال حزب الحرية المصري بأصحاب الهمم (صور)
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الكلمات المفتاحية

هند عاكف الفجر الفني السيسي الاعاقة اصحاب الهمم

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