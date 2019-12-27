ريال مدريد يرفض عودة ميسي لليابان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من عودة لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسو كوبو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت شبكة " ديفنسا سنترال " الإسبانية، أن النجم الإسباني الكبير راؤول جونزاليس، أيقونة ريال مدريد السابق، ومدرب فريق الشباب بريال مدريد " الكاستيا " طلب بشكل رسمي من إدارة الفريق، عودة كوبو لصفوف ريال مدريد في يناير المقبل.





وذهب كوبو في إعارة لنادي ريال مايوركا الإسباني، عقب قيام إدارة النادي الملكي بشراؤه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أحد الأندية اليابانية.





وأضافت شبكة ديفنسا، أن رئيس نادي ريال مدريد رفض طلب راؤول بشكل قاطع، حيث يريد إستمراره في الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.





وبرر بيريز رفضه عودة كوبو لملعب سانتياجو بيرنابيو، بصغر سن اللاعب وحاجته للمزيد من الخبرات، لكي يكون مؤهلاً لشغل مكان في تشكيلة الفريق الأول في المستقبل.





كما سيضطر ريال مدريد لدفع شرط جزائي، في حالة رغبته في قطع إعارة اللاعب مع مايوركا.





ومن الجدير بالذكر، أن كوبو تكون أولاً في مدرسة نادي برشلونة الإسباني " لا ماسيا " ، حيث لقبه زملاؤه بـ " ميسي اليابان " نظراً لموهبته الكبيرة.





وترك كوبو نادي برشلونة بشكل مفاجئ للإلتحاق بأحد الأندية اليابانية، قبل أن يلتحق بصفوف ريال مدريد مطلع هذا الموسم.