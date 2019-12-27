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سمير صبرى يحتفل بعيد ميلاده وسط نجمات الفن (صور)
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
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احتفل الفنان سمير صبري، بعيد ميلاده وسط نجمات الفن من ضمنهم الفنانة لبلبة وليلى علوى وإلهام شاهين وبوسى شلبى، وذلك بأحد المراكب النيلية.
وشاركت الإعلامية بوسى شلبي، صورًا للفنانين الذين حرصوا على حضور الحفل ومشاركة الفنان القدير أجواء عيد ميلاده,
وعلقت شلبي، على الصور قائلة: "كل سنة وسمير صبرى طيب".
وظهر سمير صبري، في إحدى الصور بصحبة الفنانة نبيلة عبيد والفنانة دلال عبد العزيز.
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