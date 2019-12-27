سمير صبرى يحتفل بعيد ميلاده وسط نجمات الفن (صور)

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وشاركت الإعلامية بوسى شلبي، صورًا للفنانين الذين حرصوا على حضور الحفل ومشاركة الفنان القدير أجواء عيد ميلاده,





وعلقت شلبي، على الصور قائلة: "كل سنة وسمير صبرى طيب".





وظهر سمير صبري، في إحدى الصور بصحبة الفنانة نبيلة عبيد والفنانة دلال عبد العزيز.



