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خبير أبراج يزف بشرى سارة للمصريين في 2020 ويكشف مصير "ترامب"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
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ترامب
ترامب
جرجس ميلاد
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كشف محمد فرعون، خبير الأبراج، عن توقعاته لبعض الملوك والرؤساء العرب والأجانب خلال عام 2020، مؤكدا أن الكونجرس سيفشل في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى سيفوز بولاية ثانية.

وأضاف "فرعون" خلال مقابلة ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن 2020 سيشهد وفاة بعض رؤساء الدول الأجانب، وكذلك موت أحد الحكام في الخليج، رافضا ذكر الاسم.

وأكد خبير الأبراج أن الحرب ستنتقل من سوريا إلى الجهة الغربية بالنسبة لمصر، وبالتحديد إلى ليبيا، وخاصة خلال الفترة ما بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2020.

وأشار إلى أن 2020 سيكون جيدا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمصريين، حيث سيشهدون انتعاشا كبير للاقتصاد، وخاصة في الاستثمار العقاري.
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خبير ابراج ترامب الحكام العرب الابراج آلف 2020

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