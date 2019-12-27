خبير أبراج يزف بشرى سارة للمصريين في 2020 ويكشف مصير "ترامب"

كشف محمد فرعون، خبير الأبراج، عن توقعاته لبعض الملوك والرؤساء العرب والأجانب خلال عام 2020، مؤكدا أن الكونجرس سيفشل في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى سيفوز بولاية ثانية.





وأضاف "فرعون" خلال مقابلة ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن 2020 سيشهد وفاة بعض رؤساء الدول الأجانب، وكذلك موت أحد الحكام في الخليج، رافضا ذكر الاسم.





وأكد خبير الأبراج أن الحرب ستنتقل من سوريا إلى الجهة الغربية بالنسبة لمصر، وبالتحديد إلى ليبيا، وخاصة خلال الفترة ما بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2020.



