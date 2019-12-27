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مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي
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استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

وسجل أهداف نادي ليفربول الأربعة في مرمى ليستر سيتي كل من روبيرت فيرمينو في الدقيقة 31 والدقيقة 74 بالإضافة إلى جيمس ميلنر في الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء وأرنولد في الدقيقة 74 لينتهي اللقاء بفوز الريدز برباعية نظيفة.

استبدال صلاح وخروجه غاضبا

وشهدت ليفربول وليستر سيتي استبدال المصري محمد صلاح نجم الريدز في الشوط الثاني من المباراة ليدخل ديفوك أوريجي بدلا منه.

وظهرت معالم الغضب على محمد صلاح أثناء استبداله خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن السبب وراء استبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قام بأستبدال محمد صلاح خلال المباراة بسبب الأداء الضعيف الذي قدمه بالإضافه إلى إضاعته لفرصة سهلة جدا أمام المرمى عقب تمريرة بينية من نابي كيتي لينفعل كلوب بشكل واضح.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 52 نقطة ليتستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 18 مباراة بينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 39 نقطة ليظل في المركز الثاني من أصل 19 مباراة.
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