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طارق التائب يكشف السر في عدم انضمامه لصفوف الأهلي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
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طارق التائب
طارق التائب
الفجر الرياضي
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تحدث طارق التائب، النجم الليبي المعتزل، عن أسباب تعثر انضمامه إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل سنوات طويلة.

وقال التائب عبر قناة القاهرة والناس مع الإعلامي مدحت شلبي: "في 2001 كنت لاعبا بصفوف النجم الساحلي، وتواجدت في القاهرة لمدة 10 أيام وحضرت المباراة الودية بين الأهلي وريال مدريد".

ونوه التائب : "قبلها بأيام ساهمت في فوز منتخب ليبيا على مصر في تصفيات كأس الأمم، وكان الجوهري مدربا لمصر".

وأكمل اللاعب الليبي :"حضر التفاوض معي كابتن أحمد شوبير، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمخضرم صلاح السعدني".

وأردف :"إلا أن تصرف المدير الفني للفريق مانويل جوزيه لم يعجبني، لقد طلب خضوعي للاختبار لتقييمي، لذا رفضت وعدت إلى تونس".

وأكمل :"في 2010 حصلت على أفضل لاعب في الدوري السعودي، وكنت حينها بصفوف فريق الشباب، وحضر الاحتفالية كابتن حمادة إمام وعمرو الجنايني، وأبديا رغبة في ضمي، ورحبت وتركت لهما رقم الهاتف الخاص برقم وكيل أعمالي الإنجليزي".

وإختتم طارق التائب حديثه :"مفاوضات الزمالك لم تكن جدية، وحينها انتقلت إلى النصر الكويتي مع وصول أول عرض رسمي".
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