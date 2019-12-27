Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مواجهة ليفربول وليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
Advertisements
ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي
حسام مجدي
Advertisements
اقتربت منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباراة متبقية في الجولة عقب موقعة ليفربول وليستر سيتي أمس الخميس.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي أمس في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 52 نقطة ليتستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 18 مباراة بينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 39 نقطة ليظل في المركز الثاني من أصل 19 مباراة.

موعد أخر في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي

وستلعب أخر مباراة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة 27 ديسمبر بين نادي مانشستر سيتي وولفرهامبتون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم كالآتي:

1- ليفربول 52 نقطة
2- ليستر سيتي 39 نقطة
3- مانشستر سيتي 38 نقطة
4- تشيلسي 32 نقطة
5- توتنهام 29 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 29 نقطة
7- مانشستر يونايتد 28 نقطة
8- ولفرهامبتون 27 نقطة
9- كريستال بالاس 26 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
11- أرسنال 24 نقطة
12- بيرنلي 24 نقطة
13- إيفرتون 22 نقطة
14- ساوثامبتون 21 نقطة
15- برايتون 20 نقطة
16- بورنموث 20 نقطة
17- وست هام يونايتد 19 نقطة
18- أستون فيلا 18 نقطة
19- واتفورد 13 نقطة
20- نورويتش سيتي 12 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول وليستر سيتي اليوم ليفربول وليستر سيتي بث مباشر الليفر الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ حوالي 7 ساعات

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 6 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

الآن

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ حوالي 6 ساعات

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر الآن beIN SPORT HD YouTube بدون تقطيع

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر اليوم

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

live watch| مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر| salah mohamed

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status