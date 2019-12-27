جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مواجهة ليفربول وليستر سيتي

اقتربت منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباراة متبقية في الجولة عقب موقعة ليفربول وليستر سيتي أمس الخميس.





نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي أمس في الدوري الإنجليزي





واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 52 نقطة ليتستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 18 مباراة بينما يقف رصيد نادي ليستر سيتي عند 39 نقطة ليظل في المركز الثاني من أصل 19 مباراة.





موعد أخر في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي





وستلعب أخر مباراة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة 27 ديسمبر بين نادي مانشستر سيتي وولفرهامبتون.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم كالآتي:





1- ليفربول 52 نقطة

2- ليستر سيتي 39 نقطة

3- مانشستر سيتي 38 نقطة

4- تشيلسي 32 نقطة

5- توتنهام 29 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 29 نقطة

7- مانشستر يونايتد 28 نقطة

8- ولفرهامبتون 27 نقطة

9- كريستال بالاس 26 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

11- أرسنال 24 نقطة

12- بيرنلي 24 نقطة

13- إيفرتون 22 نقطة

14- ساوثامبتون 21 نقطة

15- برايتون 20 نقطة

16- بورنموث 20 نقطة

17- وست هام يونايتد 19 نقطة

18- أستون فيلا 18 نقطة

19- واتفورد 13 نقطة

20- نورويتش سيتي 12 نقطة