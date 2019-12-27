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الزمالك: السحر الأسود سبب تعثرنا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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قال المسئول الإعلامي لبعثة الزمالك المتواجدة في زامبيا، مصطفي جويلي، أن هناك حربا شرسة يتعرض لها الفريق الأبيض، عن طريق السحر الأسود.

وأكد جويلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "أرى أن هناك حربا شرسة على الفريق منذ أن جئنا إلى زامبيا لمجرد أن حقيبة تأخرت في المطار".

وواصل الجويلي حديثه: "من المفترض أن يقف الجميع بجانب الأبيض؛ لأنه ناد مصري، ولكن أرى أن هناك آخرين يتمنون خسارة الفريق".

وأردف المستشار الاعلامي بالفريق الأبيض: "لو هناك أحد سافر ومعه 100 حقيبة وتأخرت حقيبتين هل هذه مشكلتنا أم مشكلة شركة الطيران! وآخرون قالوا إن الفريق تدرب بـ"الشباشب" هل هذا الكلام يعقل!".

واستكمل: "ويقولون هذه فضيحة إدارية! هل هذه مسؤوليتنا، الناس تتصيد أي أخطاء للإدارة وهل سيتم محاسبة مجلس الإدارة بالقطعة".

وأكمل الجويلي: "إن الناس تستهزء بالسحر الأسود ولكن بالفعل هناك سحر أسود". 

وصرح : "سيخرج بيان من مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيوضح فيه جميع الأمور، أما بالنسبة للاعبين فالكل في حالة تركيز".

وتطرق للحديث عن استعدادات الفريق حيث أوضح: "تدربوا أمس ساعة واليوم ساعة وربع، والمدرب والجهاز حريصون على أهمية المباراة، والكل في حالة تركيز تام لتحقيق نتيجة إيجابية يوم السبت إن شاء الله".

وأنهي الجويلي تصريحاته: "لأن الأبيض لو حقق الفوز سيكون في المركز الثاني وعندما نواجه زيسكو على ملعبنا وحققنا الفوز سنتأهل".

وتتواجد بعثة الزمالك في زامبيا؛ استعدادًا لمواجهة زيسكو، في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل.
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