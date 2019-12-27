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إصابة 10 أشخاص في حادث بسوهاج

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
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حادث مروري
حادث مروري
أبورية حسين
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أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بـ"تروسيكل" على طريق " جهينة - الشعارنة، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام والجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بأنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "عزت ف ع"، 46 عامًا، سائق، ويقيم في أدفا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدم بـ"تروسيكل" بدون لوحات معدنية، قيادة "جرحي ي ح"، 18 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز قادم في الإتجاه المقابل.

نتج عن الحادث إصابة كل من: قائدي المركبتين، و"حلقان. ف. س"، 30 عامًا، عامل، و"عبد الرحيم. ر. س" 14 عامًا، طالب، و"صابر. د. ف"، 25 عامًا، عامل، و"مروه. د. غ"، 14 عامًا، طالبة، و"دومة. ف. ز"، 60 عامًا، عامل، والطفل "فوزي. ع. ح"، 8 سنوات، تلميذ، والطفل "حسني. ع. ح"، 6 سنوات، تلميذ، ويقيمون دائرة المركز، وهم مستقلي التروسيكل وأصيبوا باشتباه كسور ونزيف داخلي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما حدث، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور والتحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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