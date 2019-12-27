أهداف مباراة - ليستر سيتي 0 × 4 ليفربول | الدوري الإنجليزي

سحق فريق ليفربول الإنجليزى مضيفه ليستر سيتى بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كينج باور" فى الجولة الـ 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" ضمن مواجهات جولة "البوكسينج داى" التى تقام فى اليوم التالى للكريسماس.



وبهذا الفوز يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

