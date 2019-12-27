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عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة ضم عبد الله السعيد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
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امير مرتضى وعبد الله السعيد
امير مرتضى وعبد الله السعيد
الفجر الرياضي
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تحدث المشرف العام على الكرة فى نادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، نجل رئيس النادي على صفقة ضم اللاعب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للزمالك فى يناير الحالى.

وقال أمير مرتضى عبر تصريحات تليفزيونية لبرنامج "مساء الأنوار " المذاع على قناة القاهرة والناس: " إن الزمالك لم يتفاوض مع عبد الله السعيد حاليا.

ونوه نجل رئيس الزمالك إلي أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لم يحدد حتى الأن المراكز الذى يحتاجها فى يناير المقبل.

وشكك امير مرتضى فى امكانية ضم اللاعب للزمالك فى يناير المقبل لعدم رغبة الزمالك فى ضم صانع ألعاب.

بالاضافة الى عدم قدرة الزمالك مشاركة اللاعب أفريقيا هذا الموسم بسبب مشاركته الحالية مع بيراميدز فى الكونفدرالية.

يذكر أن مصادر صحفية مقربة من اللاعب قد أكدت أن اللاعب مستعد للانضمام الى الزمالك خلال الفترات القادمة.

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