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عاجل| "القومية للأنفاق" تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
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مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
أمنية فوزي
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قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تُنشئ الخط الثالث للمترو على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين، ويتبقى مرحلتين.

وأكد "والي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أن الخط الثالث للمترو من أهم وأطول الخطوط، لافتًا إلى أن طوله حوالي 45 كيلو متر، بالإضافة إلى أنه سيربط بين كل خطوط المترو.

وأوضح أن تكلفة الخط الثالث للمترو تزيد عن 97 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخط الثالث به أحدث أنظمة في العالم كله، والمحطات والقطارات على أعلى مستوى.

وكشف عن زيادة تسعيرة تذاكر الخط الثالث 2 جنيه، في مقابل أن المحطات على أعلى مستوى من التأمين والرفاهية واليسر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تفكير في زيادة أسعار تذاكر الخط الأول والثاني حاليًا.
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