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"القومية للأنفاق": الخط الأول للمترو يستوعب 1.5 مليون راكب يوميًا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
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المترو
المترو
أمنية فوزي
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قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الأول لمترو الأنفاق افتتح منذ 30 عامًا، والخط الثاني افتتح في عام 2012، وبالتالي الدولة تضع اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخط الأول والثاني من مترو الأنفاق.

وأضاف "والي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أن تطوير الخط الأول والثاني شيء مهم جدًا وحيوي للغاية، مؤكدًا أنهم في تطوير مستمر من خلال خطة موضوعة.

وأشار إلى أنهم يتابعون بصفة يومية أعداد الركاب، والمشاكل التي تحدث، لافتًا إلى أن الخط الأول للمترو يستوعب من 1.3 لـ 1.5 مليون راكب يوميًا، وحوالي 35 محطة، ومن أقدم الخطوط الموجودة، ولذلك خطة تطويره تتم على عدة مراحل.
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