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فريدة الشوباشي تفتح النار على أردوغان: "مجنون ومعتوه"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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وصفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس االتركي رجب طيب أردوغان بـ "المجنون والمعتوه"، مشيرة إلى أن أردوغان يرى أن ليبيا هى إرث تركيا، معقبة: "وإحنا ورثنا أننا ندبحكم".

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن رد فعل الشعب التونسي تجاه زيارة أردوغان إلى بلاده كان واضحا، ورافضا للزيارة، مؤكدة أن البرلمان التركي لن يحكم المنطقة أو يتحكم بمقدرات الشعب الليبي.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أن إتفاقية تركيا وحكومة السراج ليس لها قيمة قانونية، حيث أن السراج ليس لديه شرعية داخل ليبيا، متابعة: "أردوغان هيتجنن من ثورة 30 يونيو".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا فريدة الشوباشي تركيا أردوغان

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