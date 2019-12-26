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مصر تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:41 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شمال بوركينا فاسو، مؤخرا، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وقوات الأمن، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن خالص تعازي مصر حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب بوركينا فاسو، وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

أكد البيان دعم مصر لبوركينا فاسو في جهودها للقضاء على الإرهاب، وتجاوز ذلك الحادث الأليم، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية بدول الساحل الأفريقي لمُواجهة آفة الإرهاب بكافة أبعادها وأسبابها، تجفيف مصادر تمويلها.  

ولقي الهجوم الإرهابي إدانة عربية وعالمية واسعة، ووصف بأنه "جريمة نكراء"، وسط تأكيدات على رافض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.   

وكان رئيس بوركينا فاسو روش كابوري أعلن الحداد الوطني لمدة 48 ساعة تكريماً لأرواح ضحايا هجوم أربيندا الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 42 شخصاً شمالي البلاد.

وقال كابوري، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن 35 مدنياً أغلبهم من النساء و7 جنود قتلوا، الثلاثاء، في الهجوم الإرهابي في أربيندا شمالي البلاد".

ونفذ الجيش البوركيني، الثلاثاء، عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوماً على كتيبة عسكرية. 

وقال الجيش البوركيني إن عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابياً، ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنياً معظمهم من النساء وعشرات المصابين.

وأضاف البيان أن "التصميم والجرأة لعناصر الكتيبة العسكرية البوركينية المؤلفة من عناصر من القوات البرية وقوات الدرك، مكَّنا من تصفية 80 إرهابيا".

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