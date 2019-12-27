أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-12-2019.. والجنيه يظهر قوته خلال الأسبوع





أسعار العملات اليوم





تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع، بعد أن شهدت أسعار العملات اتجاه تراجعي وإن كان طفيف، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9812 جنيهًا للشراء 16.1118 جنيهًا للبيع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة شراء بيع دولار أمريكي 15.9812 16.113218 يورو 17.7151 17.8632 جنيه إسترليني 20.7164 20.8890 فرنك سويسري 16.2857 16.4205 100 ين ياباني 14.5827 14.7046 ريال سعودي 4.2591 4.2944 دينار كويتي 52.6424 53.0902 درهم اماراتي 4.3504 4.3868 اليوان الصيني 2.2828 2.3020