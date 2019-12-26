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ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد 1/4 في الدوري الإنجليزي | الشياطين الحمر تُبدع (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
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ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، تغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري
وافتتح نيوكاسل يونايتد التسجيل في الدقيقة 17 من عمر شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب ماثيو لونجستاف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يضعها في أقصى يمين الحارس، وتعادل أنتوني مارسيال للشياطين الحمر في الدقيقة 24 بعد تسديدة غالطت حارس المرمى، وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني للمان يونايتد في الدقيقة 36 مستغلًا تمريرة خاطئة من المدافع يطلقها قذيفة في المرمى، وعزز ماركوس راشفورد بالهدف الثالت في الدقيقة 41 برأسية قوية بعد عرضية أوساكا، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 للمان يونايتد.

وفي الشوط الثاني، عاد أنتوني مارسيال لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 51 بعد انفراد ليضعها ببراعة من فوق حارس المرمى، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/4 للشياطين الحمر.

بهذه النتيجة، رفع المان يونايتد رصيده إلى النقطة 28 محتلًا المركز السابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 25 في المركز العاشر.

تشكيل مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري:-

وجاء تشكيل مان يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد كالتالي:-

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط: ماكتوميناي - فريد - بيريرا - مارسيال.

خط الهجوم: جرينوود - راشفورد.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مان يونايد كالتالي:-

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: فرنانديز - شار - لوجون.

خط الوسط: فيلميز - سن لونستاف - ماتي لونستاف - مانكييو.

خط الهجوم: جايل - جويلايتنون - ألميرون.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري:-

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