تعرف على فوائد ومنافع فاكهة الكمثرى





تعد الكمثرى من الفواكة اللذيذة وتتمتع بفوائد مذهلة، تتعلق بمحاور متعددة تهم الإنسان، ويعود موطنها الأصلي إلى آسيا الصغرى وإسبانيا وفرنسا واليونان، وتتميز بأنها "غنية بالمياه".





وتمد بالعديد من المعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، هذا بجانب فيتامينات (C وB وA وE)، ومضادات الأكسدة “الفلافونويدات والأحماض الفينولية”، والألياف أيضا.





وهناك فوائد الكمثرى، التي تتنوع لتشمل مختلف الأعمار، وهي كالتالي:





*تعزيز الهضم وحركة الأمعاء والحد من مشاكل الإمساك، وذلك بفضل الألياف والماء الموجودين بها.

*تحسين صحة العظام والأسنان، بجانب تعزيز جهاز المناعة، وذلك بفضل الفوسفور والكالسيوم والمغنسيوم الموجودين في الثمرة.

*تلعب دورا مهما في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك نظرا إلى أنها من أغنى أنواع الفاكهة بالألياف.

*المساعدة في تجديد الخلايا ومنع آثار شيخوخة الجلد، ويقوم بذلك مضادات الأكسدة الموجودة بها.

*تعد من أهم وأفضل الفواكه التي يجب أن تتناولها المرأة الحامل في أشهرها الأولى.





وذلك لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحتاجها الحامل، أبرزها فيتامين "ج".



