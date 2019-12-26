Advertisements
Advertisements
Advertisements

إذاعي: تزييف الحقائق بخصوص الأيغور يتم لخدمة مصالح شخصية (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإذاعي الدكتور حسام كامل، حقيقة تعرض مسلمي الإيغور في الصين للتعذيب، معتبرا أن تزييف الحقائق بخصوص قبائل الإيغور يتم لخدمة مصالح شخصية.

وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الصين يعيش بها نحو 100 مليون مسلم في أمان وحرية، ويؤدون شعائرهم بشكل طبيعي، موضحا أن قبائل الإيغور يعيشون في إقليم بشمال الصين.

ونوه بأن أي أمر ينتشر في ليلة وضحاها فهو مجرد "تريند"، وهناك كتائب هدفها صنعه، مضيفا: "لما تلاقي تريند تمهل قليلا حتى تتكشف الحقيقة، ولا تكون أداة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الإيجور إكسترا نيوز

أخبار تهمك

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ ساعة و نصف

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

منذ ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم live

منذ أقل من ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت Gameweek 19: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed Sa

منذ أقل من ساعتين

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

منذ أقل من ساعة

Boxing Day| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي تغطية مباشرة| Leicester City vs Liverpool: Premier League live TV

منذ أقل من ساعتين

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

انتقاد حاد لوزير ماليزي بسبب زيارته معسكر مسلمي الإيغور في الصين

"أردوغان": شعب الإيغور في الصين يعيش حياة سعيدة

حمادة هلال: ممكن أبقى "نمبر وان بالفيزا بتاعتي" لكن التريند الحقيقي فى البيوت

تظاهرات تطالب قطر بمنع ترحيل مسلم من الإيغور إلى الصين

تظاهرات تطالب قطر بمنع ترحيل مسلم من الإيغور إلى الصين

إليسا تستنكر اضطهاد مسلمي الإيغور في الصين

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش ليفربول SALAH

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. yallashoot

10:25 م

watch online| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت live

11:03 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status