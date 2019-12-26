إذاعي: تزييف الحقائق بخصوص الأيغور يتم لخدمة مصالح شخصية (فيديو)



وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الصين يعيش بها نحو 100 مليون مسلم في أمان وحرية، ويؤدون شعائرهم بشكل طبيعي، موضحا أن قبائل الإيغور يعيشون في إقليم بشمال الصين.



ونوه بأن أي أمر ينتشر في ليلة وضحاها فهو مجرد "تريند"، وهناك كتائب هدفها صنعه، مضيفا: "لما تلاقي تريند تمهل قليلا حتى تتكشف الحقيقة، ولا تكون أداة".



كشف الإذاعي الدكتور حسام كامل، حقيقة تعرض مسلمي الإيغور في الصين للتعذيب، معتبرا أن تزييف الحقائق بخصوص قبائل الإيغور يتم لخدمة مصالح شخصية.