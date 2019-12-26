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مقتل 30 شخصا في اشتباكات أفريقيا الوسطى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين عناصر الميليشيات والتجار في الحي المسلم في بانجي في جمهورية إفريقيا الوسطى، الأربعاء والخميس، إلى 30 قتيل، وفقا لمصدر أمني وإمام الحي. 

وقال عوض الكريم، إمام مسجد علي بابولو في حي "بي كا 5" الخارج عن سيطرة سلطات البلاد وقوات الأمم المتحدة، "لقد تم نقل ثلاثين قتيلاً إلى المسجد". كما أكد مصدر أمني الحصيلة دون المزيد من التفاصيل.

وتشهد البلد نزاعا مسلحا بين "ائتلاف أنتي بالاكا"، وهي مليشيا مسيحية تخوض منذ 2013 حربا شرسة على المسلمين، ومليشيا "وحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى".

و"ائتلاف أنتي بالاكا" و"وحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى" فصيلان مسلحان شاركا في توقيع اتفاق السلام الذي أبرم بين الحكومة و14 مجموعة متمردة من جهة، وبين هذه المليشيات المتناحرة فيما بينها من جهة أخرى.

ويهدف اتفاق السلام الذي وقّع في فبراير/شباط الماضي، إلى وضع حدّ للنزاعات التي تمزّق البلد الأفريقي المضطرب منذ عام 2013، ورغم ذلك تتواصل أعمال العنف ضد المدنيين وبين مجموعات مسلّحة.

وأفريقيا الوسطى بلد غني بالموارد الطبيعية ويشهد منذ 2013 حرباً أوقعت آلاف القتلى وأرغمت حوالي 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 4,7 ملايين نسمة على الفرار من منازلهم.

كما أدت الحرب الراهنة إلى أزمة إنسانية مطولة، مخلّفة وراءها احتياجات طبية شديدة لدى السكان، حيث تسيطر المجموعات المسلحة على أكثر من 70 % من البلد، ولا يتوفر للعدد الكبير من الجرحى سوى خيارات محدودة.

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مقتل اشتباكات آلف أفريقيا الوسطى 30 شخص

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