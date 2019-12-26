مراد وهبة: سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب (فيديو)

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش أنقذوا مصر من الإخوان.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر ستصبح مركزًا أساسيًا في التحرك تجاه مقاومة الإرهاب الكوكبي.



ولفت إلى أن سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب، ولذلك يفضل تسميته بالإرهاب الكوكبي، لافتًا إلى أنه كان يشاهد الإخوان في المطابخ الدولية.



وتابع: "مصر كانت في الطريق لأن تكون في ذمة التاريخ في فترة حكم الإخوان"، لافتًا إلى أنه كان يعاني من مرض نفسي أثر على الأعضاء أثناء حكم الإخوان، متابعًا: "طبيبي قالي إنت عندك مرض اسمه محمد مرسي".

